В 2014 году в зону конфликта в Донбассе приезжали обеспеченные граждане европейских стран, желающие пострелять по «живым мишеням». Такие данные обнародовал бывший участник силовой операции Киева в регионе Александр Мединский.

По словам источника «Русской весны», эту информацию он узнал от своих знакомых, заслуживающих доверия. Мединский добавил, что иностранцы, вооруженные дорогими винтовками, платили за возможность поохотиться на людей очень большие деньги. Кому они предназначались, мужчина не уточнил.

Ранее в понедельник стало известно, что в Донбасс прибыли инструкторы НАТО. Они должны подготовить украинских военных к «зачистке» населенных пунктов.