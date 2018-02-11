Активисты привезли «столб позора» к дому Порошенко под Киевом

Украинские активисты привезли «столб позора» к дому президента Украины Петра Порошенко в посёлке Козино Киевской области. Общественный деятель Елизавета Богуцкая заявила, что к дому Порошенко прибыли представители разных организаций, в том числе «Автомайдана». Но столб быстро украли.

По словам Богуцкой, у Порошенко численность охраны под домом в десятки раз превышает количество собравшихся активистов. Она отметила, что активисты захотели «выразить недоверие и сказать, что Пётр Порошенко — это не наш президент», - передаёт RT. «Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унёс», — рассказала киевская активистка.

«Активисты, бойцы АТО и рядовые украинцы поехали выразить магнату свое возмущение тем, что тот во время войны жрет Шнапс в Австрии и резвится на венских балах», - говорили участники акции и призывали Порошенко сложить полномочия.