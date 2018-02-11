Вспышка сибирской язвы в Турции уже унесла жизнь человека

Турецкие медики уже госпитализировали 73 человека с подозрением на заражение сибирской язвой. 39-летняя женщина скончалась от этой болезни. Еще у троих госпитализированных людей диагноз подтвердился.

Вспышка заболевания зарегистрирована на севере Турции, в уезде Акчаабат (провинция Трабзон), - передает ТАСС со ссылкой на турецкую онлайн-газету Aksam.

Предположительно, причиной заражения и распространения сибирской язвы могла стать попавшая в пищу зараженная говядина. Пока медики спасают людей, Министерство здравоохранения Турции и руководство провинции Трабзон ведут расследование этого происшествия.