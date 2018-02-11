Отношения до брака и измену хотят приравнять к преступлениям в Индонезии

Политические партии Индонезии рассматривают новый свод уголовных наказаний, предусматривающий ответственность за секс до брака. Также предполагается наказывать за однополые связи.

За секс до брака и измену супругу предполагается ввести тюремное заключение сроком до пяти лет.

Политики считают, что нововведения позволят привлечь голоса мусульман на будущих выборах. Так, Минздрав страны намеревается выпустить документ, признающий гомосексуализм психическим расстройством.

Против введения этого закона выступают как гетеросексуальные пары, так и представители нетрадиционных сексуальных меньшинств, которые могут столкнуться с рядом проблем в случае его одобрения правящей партией.