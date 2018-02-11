В Сиэтле открылся необычный офис-джунгли

В Сиэтле появился необычный офис компании Amazon. Здание, получившее название "The Spheres", представляет собой сочетание прозрачных куполов, зелёной растительности и обычных офисных помещений.

Сотрудникам Amazоn предстоит работать среди экзотических растений всего мира. Внутренняя отделка здания напоминает экологический заповедник с каскадом фонтанов и лестниц, обвитых лианами и образцами экзотической флоры. На создание проекта офиса и строительство офисного комплекса было затрачено четыре миллиарда долларов и семь лет работы.

Температура в комплексе не превышает 22 градусов, а влажность сохраняется на уровне 60%. Также система следит за передвижениями людей по пространству.















