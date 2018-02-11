Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку

В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на домашнего питомца во время прогулки в лесу. Медведь чуть не загрыз 11-месячного лабрадора, хозяину пришлось спешить на помощь.

Мужчина несколько раз ударил лесного зверя, ткнул ему пальцем в глаз, отчего тот совсем озверел, повалил человека на землю. И вдруг сбежал.

После случившегося Грей доставил своего питомца к ветеринару, который подтвердил, что раны на теле щенка возникли в результате "атаки большого животного".