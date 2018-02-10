Японка, весившая 17 килограммов из-за издевательств родни, опубликовала фото

Жительница Японии, которая жила у своих бабушки и дедушки и подвергалась физическому насилию с их стороны, опубликовала снимки, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов.

Родственники запрещали девушке принимать пищу и били ее по животу, если замечали, что она ест.

Девушка решила рассказать свою печальную историю в соцсетях через десять лет после спасения. Она утверждает, что вовремя получила помощь, выздоровела и теперь имеет нормальный вес. Других подробностей конца этой страшной истории нет.