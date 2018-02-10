Флешмоб с хозяевами, копирующими собак, становится популярен в Сети

Пользователь Twitter Лиам Райс стал случайным организатором флешмоба после того, как разместил в своем микроблоге совместные селфи со своей собакой, которая в точности повторяла эмоции лица хозяина.

Райс опубликовал в микроблоге несколько селфи со своей собакой породы хаски по кличке Луна. Подписчики Райса восприняли пост, как некий вызов и тут же в комментариях стали постить аналогичное фото со своими клыкастыми питомцами. В комментарии к своему твиту Лиам написал, что в его песике, очевидно, прячется человек.

При этом некоторые заявили, что это не псы копируют хозяев, а наоборот – владельцы подражают питомцам для эффектного кадра.















