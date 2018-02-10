Порошенко назвал коррупцию самой большой проблемой Украины

Основной проблемой всегда была и продолжает оставаться коррупция. Поэтому украинское правительство в течение 2018 года создаст независимый суд по борьбе с ней, заявил лидер Украины Петр Порошенко. Порошенко попался на отмывании денег в Германии

Политик отметил, что действующие власти готовы бороться с напастью, однако для этого им потребуется помощь из-за рубежа. Глава Украины решил использовать интервью австрийскому журналу Profil как трибуну для нового призыва к Западу о помощи Украине. Порошенко намерен сотрудничать с западными спецслужбами с целью возвращения в страну денег, ранее незаконно выведенных за границу олигархами и политиками Украины.

Ранее сообщалось, что поездка президента Украины Петра Порошенко с супругой на Венский оперный бал, стоимость которой оценили в 800 тысяч гривен для госбюджета, вызвала ожидаемую критику граждан страны.