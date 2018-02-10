В локте 11-летнего мальчика выросла улитка

В больницу Лос-Анджелеса семья ребенка обратилась с жалобой на то, что у сына на локте образовалась небольшая опухлость. Снаружи это напоминало абсцесс, но припухлость не болела и не чесалась.

Врачи обнаружили морского моллюска на руке 11-летнего мальчика — он вырос из яйца, попавшего в тело ребенка, когда тот оцарапал локоть в водоеме. Медики считают, что произошедшее еще раз доказывает необходимость вскрывать, очищать и дренировать воспаления.

Мальчику назначили курс антибиотиков и уже спустя неделю ребенок был здоров. Ему разрешили забрать улитку домой, но спустя сутки она скончалась.

Необычный медицинский случай врачи описали в журнале BMJ Case Reports.