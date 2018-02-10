В одном из британских изданий появился материал, который всерьез напугал жителей Соединенного Королевства. В статье содержится информация о якобы "новом секретном оружии" Российской Федерации.

Речь в тексте, согласно последним данным, идет о российских истребителях Су-57. Авторы материала, опубликованного в таблоиде Daily Express называют летательный аппарат новой "военной игрушкой" РФ, которая наводит ужас на другие государства.

Журналист подчеркнул, что самолет был продемонстрирован всего через пару часов после публикации доклада Мюнхенской конференции по безопасности, в котором говорилось о вероятности возникновения "тотальной войны".