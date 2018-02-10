Как у Хичкока: автозаправку в Техасе заполонили крупные птицы

На одной из автозаправок в американском штате Техас зафиксировано явление, которое всерьез напугало местных жителей. Всю территорию заправочной станции заполонили стаи довольно крупных птиц.

Поразительно, но пернатые совершенно не боятся людей и транспортных средств, а особенно бесстрашные особи и вовсе не уступают машинам дорогу, передает издание "Известия".

Жители пока не могут понять, в чем причина желания птиц собираться у резервуаров с топливом. Не исключено, что их привлекает запах бензина, однако, вероятно, есть и какое-то другое объяснение. Некоторые пугливые американцы считают, что это дурное предзнаменование и вспоминают сюжет триллера Альфреда Хичкока, в котором птицы напали на город.