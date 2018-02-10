Ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

В минувшую пятницу, 9 февраля, в Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный бразильский карнавал. Местные власти в ходе церемонии открытия презентовали хозяину праздника королю Момо ключ от города.

На роль главы карнавала каждый год при помощи жюри выбирают очень высокого и полного мужчину. Интересно, что в течение нескольких десятилетий ключ от Рио-де-Жанейро Момо передавал мэр города, однако Марсело Кривелло, который стал градоначальником в 2017 году, заявил о своем негативном отношении к празднику и отказался принимать в нем участие. Как уточняет ТАСС, политик раньше являлся пастором евангелической церкви.

Отметим, что по традиции кроме официального карнавала состоятся небольшие костюмированные парады на проспектах, набережных и площадях города.