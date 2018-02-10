Лавров рассказал, как относятся к России в мире
10 февраля 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как к нашей стране относятся в мире. Глава ведомства раскрыл эту информацию в ходе поздравления своих коллег с Днем дипломатического работника.
По словам Лаврова, подавляющее большинство мировых государств считают, что Россия является для них единственным гарантом глобальной стабильности, в также защитницей основополагающих принципов сотрудничества между странами, передает РИА "Новости".
Глава МИД добавил, что в настоящий момент РФ успешно развивает взаимодействие с различными зарубежными партнерами во многих сферах и прилагает усилия для объединения всех государств перед лицом серьезных вызовов.