Лавров рассказал, как относятся к России в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как к нашей стране относятся в мире. Глава ведомства раскрыл эту информацию в ходе поздравления своих коллег с Днем дипломатического работника.

По словам Лаврова, подавляющее большинство мировых государств считают, что Россия является для них единственным гарантом глобальной стабильности, в также защитницей основополагающих принципов сотрудничества между странами, передает РИА "Новости".

Глава МИД добавил, что в настоящий момент РФ успешно развивает взаимодействие с различными зарубежными партнерами во многих сферах и прилагает усилия для объединения всех государств перед лицом серьезных вызовов.