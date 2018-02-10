Власти ЮАР просят жителей страны помолиться о дожде

Власти Южно-Африканской Республики сделали сегодня неожиданное заявление. Министр водных ресурсов и очистительных сооружений республики Номвула Моконьяне попросила жителей страны помолиться о дожде.

По словам политика, в настоящий момент в ЮАР зафиксирована острая нехватка осадков, вследствие чего накопительные водохранилища заполнены лишь на 59,6 процента. Моконьяне подчеркнула, что населению следует испробовать все способы, чтобы в стране наконец прошли дожди.

Как уточняет ТАСС, власти считают, что религиозные организации способны помочь в борьбе с данной проблемой. Людей просят в эти выходные помолиться об осадках, а также не забывать о том, что уже имеющуюся воду следует потреблять экономно.