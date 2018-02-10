Лидер КНДР призвал президента Южной Кореи посетить Пхеньян как можно скорее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Согласно последним данным, глава КНДР хотел бы принять политика в своей стране в самое ближайшее время.

Приглашение Мун Чжэ Ину передала в устной форме утром в субботу, 10 февраля, сестра Ким Чен Ына, сообщает информационное агентство Ренхап.

Как стало известно ранее, Ким Е Чжон является членом делегации, которая прибыла на открытие Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Сегодня президент Южной Кореи устроил обед в своем дворце, на который пришли высокопоставленные члены данной группы.