В Лондоне дворника едва не убила глыба льда, свалившаяся ниоткуда

Уборщик одной из лондонских улиц едва не попрощался с жизнью после поразительного происшествия. Согласно последней информации, в столице Великобритании на дорогу с неба упала большая глыба льда.

Инцидент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В ролике можно рассмотреть, как крупная ледышка с огромной скоростью летит к асфальту и разбивается о его поверхность, передает издание The Independent. Впоследствии мужчина рассказал, что кусок льда, вес которого достигал примерно 10 килограммов, рухнул прямо с неба и мог его убить.

Один из очевидцев случившегося по имени Амир Кхан признался, что появление глыбы ниоткуда было настоящим безумием. Он также добавил, что по громкости происшествие можно сравнить с падением метеорита.