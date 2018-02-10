Израильские самолеты атаковали военную базу в центре Сирии

Сегодня стало известно, что летательные аппараты ВВС Израиля произвели атаку на центральную часть Сирии. Это произошло рано утром в субботу, 10 февраля

Согласно последним сообщениям, которые предоставил неназванный источник в военной сфере, израильские самолеты в очередной раз проявили агрессию, напав на одну из военных баз, расположенных в центре САР. Об этом говорит сирийское национальное агентство SANA.

Совсем недавно выяснилось, что ПВО Сирии ответили на данные действия вражеских сил и подбили сразу несколько израильских летательных аппаратов.





