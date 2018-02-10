Более 60 детей скончались в США из-за эпидемии гриппа

В США скончались 63 ребенка из-за распространившейся эпидемии гриппа. Эти печальные новости сообщили в пресс-службе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний в субботу, 10 февраля.

К настоящему моменту эпидемия гриппа охватила уже 48 штатов, то есть пока она не бушует только в Орегоне и на Гавайях. Подчеркивается, что лишь за пятую неделю текущего года от данного заболевания погибли 10 несовершеннолетних, передает сегодня ТАСС.

Эксперты бьют тревогу, поскольку количество госпитализаций граждан с симптомами гриппа продолжает активно расти. Уточняется, что показатели уже превысили уровень заболеваемости в 2014-2015 годах.







