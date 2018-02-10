В Пентагоне высказались о размещении оперативно-тактических комплексов "Искандер" на территории Калининградской области. В военном ведомстве отметили, что такой шаг со стороны РФ вызывает сожаление.

Официальный представитель пресс-службы министерства обороны Соединенных Штатов Джонни Майкл подчеркнул, что это действие является дестабилизирующим, хотя и не нарушает никаких определенных соглашений между Россией и Америкой, передает в субботу, 10 февраля, ТАСС.

В Пентагоне также заметили, что намерены и в дальнейшем внимательно наблюдать за развертыванием баллистических ракет малой дальности и давать оценку этим шагам.