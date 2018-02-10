Лидер Южной Кореи встретился и поговорил с сестрой Ким Чен Ына

В субботу, 10 февраля, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией из КНДР. Возглавлял группу формальный глава Северной Кореи председатель президиума Верховного собрания страны Ким Ен Нам.

Известно также, что в составе делегации была сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон, которая впервые посетила Южную Корею. Кроме того, на территорию республики прибыли председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, а также глава государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви. Как отмечает сегодня информационное агентство Ренхап, Мун Чжэ Ин организовал встречу в президентском дворце.

Согласно последней информации, все присутствовавшие на мероприятии обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.