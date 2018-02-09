Крупнейший в мире резервуар ртути на Аляске - угроза экологической катастрофы

Исследователи Геологической службы США сообщили, что вечной мерзлоте северного полушария обнаружен крупнейший резервуар ртути в мире. Концентрация этого вещества на Аляске в два раза превышает общие залежи в почве, океане и атмосфере планеты.

Почти 800 тысяч тонн – таковы, по оценкам ученых, размеры резервуара, который сформировался со времен последнего ледникового периода. Растения из-за низких температур в северных широтах часто не проходят всю фазу распада, а замерзают в почве, поэтому ртуть не уходит в атмосферу. Таким образом вещество концентрируется в вечной мерзлоте, где может оставаться в течении тысячелетий. Изменение климата и оттаивание вечной мерзлоты может высвободить ртуть, цитирует ТАСС исследования американских ученых.

Даже трудно представить, как скажется на экосистеме планеты таяние льда в этих участках, и что будет, если скопившаяся во льду ртуть вырвется на поверхность Земли.