Ополченцы ДНР установили всех причастных к убийству комбата Гиви

Силовые структуры Донецкой народной республики смогли установить всех причастных к убийству комбата Гиви. Информацию о ходе расследования данного террористического акта сообщил глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко.

По словам Захарченко, ополченцам стали известны личности всех подозреваемых в совершении преступления. Часть из них в настоящее время находится под стражей. Глава ДНР пообещал, что «дело будет закончено» в этом году, пишет сайт «Русская весна».

Ранее в пятницу сообщалось, что подробности убийства Михаила «Гиви» Толстых раскрыл главный редактор одного из украинских интернет-изданий Юрий Бутусов.