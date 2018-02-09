Сборная Египта может проиграть на Чемпионате мира по футболу из-за религии

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер серьезно переживает за подготовку спортсменов к предстоящему Чемпионату мира – 2018. Суровым препятствием для тренировок футболистов будет священный для мусульман месяц Рамадан.

В нынешнем году месяц обязательного и строгого поста для мусульман продлится с 16 мая по 14 июня, а первая игра сборной Египта на Чемпионате мира назначена на 15 июня. «Мои игроки не будут принимать пищу от восхода до заката. Когда же мне их готовить? – приводит слова Купера La Nacion. – Нельзя тренироваться человеку без капли жидкости и одной калории в организме. Надеюсь на гибкую трактовку Корана. Там сказано, что есть исключительные ситуации, в которых можно нарушить пост. Например, во время путешествия».

Приравняют ли муфтии Египта спортивные соревнования к исключительным ситуациям, пока не ясно.