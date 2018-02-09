Власти Амстердама решили ужесточить правила поведения туристов в Квартале красных фонарей. Экскурсионным группам теперь нельзя не только фотографировать представителей древнейшей профессии, но даже смотреть на них.

Гидов обязали следить за тем, чтобы иностранные туристы стояли спиной к витринам, за которыми рекламируют свои услуги сотрудницы секс-индустрии. Предупреждение об этом опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России. Кроме того, гиды будут обязаны получить специальное разрешения на проведение экскурсии в этом районе, а численность экскурсионной группы должна быть не более 20 человек. Вести себя туристы на Улице красных фонарей должны как в музее - не употреблять алкоголь и наркотики, громко не разговаривать и не кричать, сообщает РБК.

Гиды, которые нарушат правила, будут оштрафованы. 190 евро за нарушения выложат независимые экскурсоводы и 950 – специалисты, работающие на туристическую компанию. В случае трех нарушений гида лишат лицензии. Новые правила вводятся с апреля этого года. Основная их цель сократить количество экскурсий и защитить как сотрудников работающих там компаний, так и жителей квартала от чрезмерного наплыва туристов. В общем, "облико морале" теперь придется соблюдать не только русским туристам.