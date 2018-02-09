В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

Спустя год после убийства комбата Донецкой народной республики Гиви в Киеве раскрыли подробности случившегося. Соответствующую информацию в Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов, главный редактор одного из официальных украинских СМИ.

Журналист написал, что спецслужбы страны охотились за командиром ополченцев в течение двух лет. Диверсанты долгое время не могли подобраться к Гиви из-за того, что его тщательно охраняли.

Кроме того, Бутусов высказал сомнение в официальной версии, гласящей о том, что комбата ликвидировали с помощью огнемета. Автор поста высказал предположение, что спецслужбы использовали мину.

Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в феврале прошлого года в Донецке. Ранее, в октябре 2016-го, в результате теракта был убит боевой товарищ Толстых Арсений Павлов (Моторола).