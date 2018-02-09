Созданная в ДНР самая мощная снайперская винтовка в мире попала на видео

В Донецкой народной республике создали самую мощную снайперскую винтовку в мире. Видео испытаний нового оружия появилось в интернете.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом WarGonzo, можно увидеть, как ополченцы ДНР ведут огонь из винтовки, получившей название «Сепаратист», с крыши многоквартирного дома. В сообщении указывается, что боеприпасы, которыми стреляет «Сепаратист», по своим параметрам сопоставимы с патронами от 23-мм спаренной зенитной установки, произведенной в Советском Союзе.

Ранее стало известно, что защитники народной республики испытали в полевых условиях изобретенное ими устройство для заброса гранаты Ф-1.