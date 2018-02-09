//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Созданная в ДНР самая мощная снайперская винтовка в мире попала на видео

9 февраля 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Созданная в ДНР самая мощная снайперская винтовка в мире попала на видео
фото: globallookpress.com

В Донецкой народной республике создали самую мощную снайперскую винтовку в мире. Видео испытаний нового оружия появилось в интернете.

Опубликованы первые кадры испытаний изобретенного ополченцами ДНР оружия

Опубликованы первые кадры испытаний изобретенного ополченцами ДНР оружия

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом WarGonzo, можно увидеть, как ополченцы ДНР ведут огонь из винтовки, получившей название «Сепаратист», с крыши многоквартирного дома. В сообщении указывается, что боеприпасы, которыми стреляет «Сепаратист», по своим параметрам сопоставимы с патронами от 23-мм спаренной зенитной установки, произведенной в Советском Союзе.

Ранее стало известно, что защитники народной республики испытали в полевых условиях изобретенное ими устройство для заброса гранаты Ф-1.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ

В поисках внебрачных детей Павла Грудинина

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Российский посол: Германия по-прежнему остается одним из ключевых партнеров РФ

Российский посол: Германия по-прежнему остается одним из ключевых партнеров РФ

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев сделал в пятницу, 9 февраля, важное заявление. По словам дипломата, в настоящий момент отношения с Германией являются для властей России приоритетными.

//В мире

Появились новые данные о будущем наступлении украинской армии в Донбассе

Появились новые данные о будущем наступлении украинской армии в Донбассе

Власти Луганской народной республики поделились новой информацией о вероятном вторжении украинской армии в Донбасс. В сообщении говорится, что силовики планируют нанести удар в районе «Светлодарской дуги».


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку

В пятницу, 9 февраля, Центробанк понизил ключевую ставку. Согласно последней информации, решение снизить данный показатель на 26 б.п. до 7,5 процента годовых принял сегодня совет директоров Банка России.

//Экономика

Власти выделят 16 млрд рублей на больницы в российских регионах

Власти выделят 16 млрд рублей на больницы в российских регионах

Власти России намерены выделить в 2018 году на реконструкцию и строительство больниц в регионах 16 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение уже отдало правительство Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Спорт

Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"

Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"

В пятницу, 9 февраля, депутат Госдумы, российский боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировал решение CAS об отклонении апелляций спортсменов из РФ на недопуск к Олимпийским играм в Южной Корее.

//Общество

Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о поощрении водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Политик рекомендует создать конкурсную систему – особую лотерею для автомобилистов.

//Общество

Зачем Останкинскую башню раскрасят в красный цвет?

Зачем Останкинскую башню раскрасят в красный цвет?

10 февраля Останкинскую телебашню раскрасят в красный цвет. Таким нестандартным способом чиновники Москвы решили приобщиться к празднованию китайского нового года и заручиться удачей и благополучием.

//Наука

Ученые нашли способ очень быстро заживлять раны

Ученые нашли способ очень быстро заживлять раны

Ученые из Университета Уппсалы разработали принципиально новый метод заживления ран. Благодаря обновленному подходу к данному процессу травмированные участки кожи восстанавливаются быстрее.

//Новости партнеров

//Культура

Скончался актер из фильма "Табор уходит в небо"

Скончался актер из фильма "Табор уходит в небо"

Умер заслуженный артист России, звезда фильмов "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада" Дмитрий Бузылев. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Бузылев скончался 7 февраля на 62 году жизни.

//Общество

Заброшенным зданиям Иркутска найдут новое применение

Заброшенным зданиям Иркутска найдут новое применение

В Иркутске заброшенным зданиям и памятникам архитектуры найдут новое применение. В городе стартовал новый гражданский проект. Он называется "В поле зрения.

//Общество

Учения военно-транспортной авиации в тяжелых условиях состоялись под Тверью

Учения военно-транспортной авиации в тяжелых условиях состоялись под Тверью

Под Тверью состоялись учения экипажей военно-транспортной авиации. Пилоты, в частности, отрабатывали на аэродроме Мигалово навыки взлета и посадки на грунтовую полосу в экстремальных условиях.

//Общество

Американские СМИ: Русские троллят весь мир, их спортсмены похожи на шпионов

Американские СМИ: Русские троллят весь мир, их спортсмены похожи на шпионов

Американские журналисты считают, что российские кёрлингисты, выступающие на играх в Пхёнчхане похожи на агентов разведки. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выглядят как будто прошли кастинг на роль шпионов

//Общество

На Яндекс.Картах стали доступны новые панорамы Москвы

На Яндекс.Картах стали доступны новые панорамы Москвы

В Интернете стали доступны новые панорамы Москвы и Подмосковья, которые также можно сравнить с аналогичными панорамами, сделанными в прошлые годы. Такую возможность предоставил сервис Яндекс.Карты.

//Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Российский лидер Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили ситуацию, которая сложилась на Украине.

//В мире

Сборная Египта может проиграть на Чемпионате мира по футболу из-за религии

Сборная Египта может проиграть на Чемпионате мира по футболу из-за религии

Тренер сборной Египта серьезно переживает за подготовку спортсменов к предстоящему Чемпионату мира – 2018. Суровым препятствием для тренировок футболистов будет священный для мусульман месяц Рамадан.

//Расследования

На севере Москвы ребенок провалился в яму и не смог сам из нее выбраться

На севере Москвы ребенок провалился в яму и не смог сам из нее выбраться

Девятилетний ребенок провалился в яму в московском районе Западное Дегунино и не смог выбраться. Согласно последним данным, мальчика нашел и спас сотрудник уголовного розыска, случайно заметивший следы.

//live

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок. О ситуации размышляет Герман СТЕРЛИГОВ...

//В мире

В квартале Красных фонарей "облико морале" придется соблюдать всем туристам

В квартале Красных фонарей "облико морале" придется соблюдать всем туристам

Власти Амстердама решили ужесточить правила поведения туристов в Квартале красных фонарей. Экскурсантам теперь нельзя не только фотографировать представителей древнейшей профессии, но даже смотреть на них.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова лишилась водительских прав

Певица Юлия Началова лишилась водительских прав

Известная российская певица Юлия Началова лишилась водительских прав на полтора года. Соответствующее решение вынес мировой суд в Москве, который также назначил артистке штраф в размере 30 тысяч рублей.

//Общество

Ключевые элементы ж/д части Крымского моста готовы наполовину

Ключевые элементы ж/д части Крымского моста готовы наполовину

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что основные элементы железнодорожной части моста через Керченский пролив готовы более чем на 50 процентов. Этот отрезок будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

//Общество

Названы самые громкие сбывшиеся предсказания Жюля Верна

Названы самые громкие сбывшиеся предсказания Жюля Верна

На этой неделе исполнилось 190 лет со дня рождения известного французского писателя-фантаста Жюля Верна. На счету жившего в XIX веке литератора множество предсказаний, ставших реальностью в наше время.

//Культура

Один из самолетов "Аэрофлота" будет назван в честь Дмитрия Хворостовского

Один из самолетов "Аэрофлота" будет назван в честь Дмитрия Хворостовского

Сегодня стало известно, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался после длительной болезни 22 ноября 2017 года.

//Шоу-бизнес

Мария Голубкина рассказала о главной проблеме Бориса Ливанова

Мария Голубкина рассказала о главной проблеме Бориса Ливанова

Известная российская актриса Мария Голубкина рассказала о своих отношениях с женихом Борисом Ливанов. Оказалось, что знаменитость все еще хочет вступить в брак с любимым мужчиной, несмотря на сложности.

//Расследования

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге накануне погибла пожилая женщина. Согласно последней информации, на местную жительницу с крыши расселенного дома упала крупная и тяжелая сосулька.

//Общество

Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

11-летний мальчик, которого искала полиция Петербурга с 27 января, был найден мёртвым. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре рядом с домом 101 корпус 5 по Витебскому проспекту

//Политика

Феномен Грудинина: страна изголодалась по нормальным людям в политике

Феномен Грудинина: страна изголодалась по нормальным людям в политике

Павел Грудинин выходит из-под контроля кремлёвских кукловодов. О будущем "клубничного короля" в интервью на канале Youtube рассуждает экономист и политолог Михаил Делягин.

//Расследования

Пассажир "Уральских авиалиний" скончался после странного приступа

Пассажир "Уральских авиалиний" скончался после странного приступа

На борту самолета "Уральских авиалиний", совершавшего перелет из Москвы в Барнаул, скончался человек. Согласно последней информации, мужчина впал в странное состояние, которое напугало других пассажиров.

//Шоу-бизнес

Голливудский актер Алек Болдуин перенес сложнейшую операцию

Голливудский актер Алек Болдуин перенес сложнейшую операцию

Всемирно известный голливудский актер Алек Болдуин накануне перенес сложную операцию. О предстоящем хирургическом вмешательстве поклонникам рассказала беременная супруга знаменитости Хилари.

//Спорт

Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Российский вице-премьер Виталий Мутко высказался в пятницу, 9 февраля, о решении Спортивного арбитражного суда насчет недопуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии очередной московский банк

ЦБ лишил лицензии очередной московский банк

В пятницу, 9 февраля, Центробанк лишил лицензии очередной московский банк. Согласно последней информации, регулятор обнаружил в деятельности организации ряд нарушений законодательства России.

//В мире

В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

Спустя год после убийства комбата Донецкой народной республики Гиви в Киеве раскрыли подробности случившегося. Соответствующую информацию в соцсети Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

//Расследования

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В минувший четверг, 8 февраля, из екатеринбургского детского сада сбежал пятилетний ребенок. Заведующая учреждением обратилась в правоохранительные органы лишь спустя час после случившегося.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Российский посол: Германия по-прежнему остается одним из ключевых партнеров РФ

Российский посол: Германия по-прежнему остается одним из ключевых партнеров РФ

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев сделал в пятницу, 9 февраля, важное заявление. По словам дипломата, в настоящий момент отношения с Германией являются для властей России приоритетными.

//В мире

Появились новые данные о будущем наступлении украинской армии в Донбассе

Появились новые данные о будущем наступлении украинской армии в Донбассе

Власти Луганской народной республики поделились новой информацией о вероятном вторжении украинской армии в Донбасс. В сообщении говорится, что силовики планируют нанести удар в районе «Светлодарской дуги».

//Экономика

Банк России понизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку

В пятницу, 9 февраля, Центробанк понизил ключевую ставку. Согласно последней информации, решение снизить данный показатель на 26 б.п. до 7,5 процента годовых принял сегодня совет директоров Банка России.

//Экономика

Власти выделят 16 млрд рублей на больницы в российских регионах

Власти выделят 16 млрд рублей на больницы в российских регионах

Власти России намерены выделить в 2018 году на реконструкцию и строительство больниц в регионах 16 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение уже отдало правительство Российской Федерации.

//Спорт

Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"

Валуев: эта Олимпиада изначально "ущербная"

В пятницу, 9 февраля, депутат Госдумы, российский боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировал решение CAS об отклонении апелляций спортсменов из РФ на недопуск к Олимпийским играм в Южной Корее.

//Общество

Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Российских водителей могут начать поощрять за соблюдение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о поощрении водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Политик рекомендует создать конкурсную систему – особую лотерею для автомобилистов.

//Общество

Зачем Останкинскую башню раскрасят в красный цвет?

Зачем Останкинскую башню раскрасят в красный цвет?

10 февраля Останкинскую телебашню раскрасят в красный цвет. Таким нестандартным способом чиновники Москвы решили приобщиться к празднованию китайского нового года и заручиться удачей и благополучием.

//Наука

Ученые нашли способ очень быстро заживлять раны

Ученые нашли способ очень быстро заживлять раны

Ученые из Университета Уппсалы разработали принципиально новый метод заживления ран. Благодаря обновленному подходу к данному процессу травмированные участки кожи восстанавливаются быстрее.

//Культура

Скончался актер из фильма "Табор уходит в небо"

Скончался актер из фильма "Табор уходит в небо"

Умер заслуженный артист России, звезда фильмов "Табор уходит в небо", "Жестокий романс" и "Сибириада" Дмитрий Бузылев. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Бузылев скончался 7 февраля на 62 году жизни.

//Общество

Заброшенным зданиям Иркутска найдут новое применение

Заброшенным зданиям Иркутска найдут новое применение

В Иркутске заброшенным зданиям и памятникам архитектуры найдут новое применение. В городе стартовал новый гражданский проект. Он называется "В поле зрения.

//Общество

Учения военно-транспортной авиации в тяжелых условиях состоялись под Тверью

Учения военно-транспортной авиации в тяжелых условиях состоялись под Тверью

Под Тверью состоялись учения экипажей военно-транспортной авиации. Пилоты, в частности, отрабатывали на аэродроме Мигалово навыки взлета и посадки на грунтовую полосу в экстремальных условиях.

//Общество

Американские СМИ: Русские троллят весь мир, их спортсмены похожи на шпионов

Американские СМИ: Русские троллят весь мир, их спортсмены похожи на шпионов

Американские журналисты считают, что российские кёрлингисты, выступающие на играх в Пхёнчхане похожи на агентов разведки. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выглядят как будто прошли кастинг на роль шпионов

//Общество

На Яндекс.Картах стали доступны новые панорамы Москвы

На Яндекс.Картах стали доступны новые панорамы Москвы

В Интернете стали доступны новые панорамы Москвы и Подмосковья, которые также можно сравнить с аналогичными панорамами, сделанными в прошлые годы. Такую возможность предоставил сервис Яндекс.Карты.

//Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Российский лидер Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили ситуацию, которая сложилась на Украине.

//В мире

Сборная Египта может проиграть на Чемпионате мира по футболу из-за религии

Сборная Египта может проиграть на Чемпионате мира по футболу из-за религии

Тренер сборной Египта серьезно переживает за подготовку спортсменов к предстоящему Чемпионату мира – 2018. Суровым препятствием для тренировок футболистов будет священный для мусульман месяц Рамадан.

//Расследования

На севере Москвы ребенок провалился в яму и не смог сам из нее выбраться

На севере Москвы ребенок провалился в яму и не смог сам из нее выбраться

Девятилетний ребенок провалился в яму в московском районе Западное Дегунино и не смог выбраться. Согласно последним данным, мальчика нашел и спас сотрудник уголовного розыска, случайно заметивший следы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

«Ни Дерипаска, ни Приходько не являются извращенцами!»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в обществе веселых девчонок. О ситуации размышляет Герман СТЕРЛИГОВ...

//В мире

В квартале Красных фонарей "облико морале" придется соблюдать всем туристам

В квартале Красных фонарей "облико морале" придется соблюдать всем туристам

Власти Амстердама решили ужесточить правила поведения туристов в Квартале красных фонарей. Экскурсантам теперь нельзя не только фотографировать представителей древнейшей профессии, но даже смотреть на них.

//Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова лишилась водительских прав

Певица Юлия Началова лишилась водительских прав

Известная российская певица Юлия Началова лишилась водительских прав на полтора года. Соответствующее решение вынес мировой суд в Москве, который также назначил артистке штраф в размере 30 тысяч рублей.

//Общество

Ключевые элементы ж/д части Крымского моста готовы наполовину

Ключевые элементы ж/д части Крымского моста готовы наполовину

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что основные элементы железнодорожной части моста через Керченский пролив готовы более чем на 50 процентов. Этот отрезок будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

//Общество

Названы самые громкие сбывшиеся предсказания Жюля Верна

Названы самые громкие сбывшиеся предсказания Жюля Верна

На этой неделе исполнилось 190 лет со дня рождения известного французского писателя-фантаста Жюля Верна. На счету жившего в XIX веке литератора множество предсказаний, ставших реальностью в наше время.

//Культура

Один из самолетов "Аэрофлота" будет назван в честь Дмитрия Хворостовского

Один из самолетов "Аэрофлота" будет назван в честь Дмитрия Хворостовского

Сегодня стало известно, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался после длительной болезни 22 ноября 2017 года.

//Шоу-бизнес

Мария Голубкина рассказала о главной проблеме Бориса Ливанова

Мария Голубкина рассказала о главной проблеме Бориса Ливанова

Известная российская актриса Мария Голубкина рассказала о своих отношениях с женихом Борисом Ливанов. Оказалось, что знаменитость все еще хочет вступить в брак с любимым мужчиной, несмотря на сложности.

//Расследования

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге накануне погибла пожилая женщина. Согласно последней информации, на местную жительницу с крыши расселенного дома упала крупная и тяжелая сосулька.

//Общество

Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

Тело 11-летнего киргизского мальчика нашли в Купчино

11-летний мальчик, которого искала полиция Петербурга с 27 января, был найден мёртвым. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре рядом с домом 101 корпус 5 по Витебскому проспекту

//Политика

Феномен Грудинина: страна изголодалась по нормальным людям в политике

Феномен Грудинина: страна изголодалась по нормальным людям в политике

Павел Грудинин выходит из-под контроля кремлёвских кукловодов. О будущем "клубничного короля" в интервью на канале Youtube рассуждает экономист и политолог Михаил Делягин.

//Расследования

Пассажир "Уральских авиалиний" скончался после странного приступа

Пассажир "Уральских авиалиний" скончался после странного приступа

На борту самолета "Уральских авиалиний", совершавшего перелет из Москвы в Барнаул, скончался человек. Согласно последней информации, мужчина впал в странное состояние, которое напугало других пассажиров.

//Шоу-бизнес

Голливудский актер Алек Болдуин перенес сложнейшую операцию

Голливудский актер Алек Болдуин перенес сложнейшую операцию

Всемирно известный голливудский актер Алек Болдуин накануне перенес сложную операцию. О предстоящем хирургическом вмешательстве поклонникам рассказала беременная супруга знаменитости Хилари.

//Спорт

Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Мутко прокомментировал решение CAS о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Российский вице-премьер Виталий Мутко высказался в пятницу, 9 февраля, о решении Спортивного арбитражного суда насчет недопуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее.

//Экономика

ЦБ лишил лицензии очередной московский банк

ЦБ лишил лицензии очередной московский банк

В пятницу, 9 февраля, Центробанк лишил лицензии очередной московский банк. Согласно последней информации, регулятор обнаружил в деятельности организации ряд нарушений законодательства России.

//В мире

В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

В Киеве раскрыли подробности убийства украинцами комбата Гиви

Спустя год после убийства комбата Донецкой народной республики Гиви в Киеве раскрыли подробности случившегося. Соответствующую информацию в соцсети Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

//Расследования

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В минувший четверг, 8 февраля, из екатеринбургского детского сада сбежал пятилетний ребенок. Заведующая учреждением обратилась в правоохранительные органы лишь спустя час после случившегося.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры