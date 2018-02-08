Алиев считает, что азербайджанцы должны вернуться на свою землю, в Ереван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители его страны должны стремиться вернуться на исторические земли, в числе которых он упомянул Ереван – столицу соседней Армении.

"Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча", – отметил Алиев на VI съезде правящей партии "Йени Азербайджан", передает РБК.

"В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом вопросе и проводить в различных регионах мира презентации и выставки. Потому что Ереван – это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли", – подчеркнул Алиев.

По итогам съезда делегаты выдвинули Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах главы Азербайджана, которые состоятся 11 апреля.