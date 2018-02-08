Только для женщин будет открыт остров-курорт у берегов Финляндии

Остров, открытый для посещения исключительно женщинам, планируют создать возле берегов Финляндии. Уже сейчас на него можно заказать билеты. Но открыт он будет не раньше июля 2018 года.

Идея о создании пространства только для женщин у создательницы курорта родилась давно. Как Кристина Рот считает, женщина не может расслабиться в присутствии мужчины. По ее мнению, в пространстве наблюдается переизбыток тестостерона, но хозяйка острова уверяет при этом, что любит мужчин.