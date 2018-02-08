Ядерные державы перестанут клацать оружием

Американцы уверяют, что «отразят любую атаку с применением неядерного стратегического оружия». Однако, как считают российские военные аналитики, потенциал американской ПВО явно недостаточен для отражения массированной атаки крылатых ракет большой дальности, на которую вполне способна Россия. А скоро, возможно, будет способен и Китай.



А как США собираются отражать атаку гиперзвуковых крылатых ракет? Это же реальность буквально ближайших лет.



В ядерной доктрине США признаётся очевидное превосходство РФ в производстве и разработке нового ядерного оружия, как в области стратегических ядерных сил, так и тактического ядерного оружия и в его количестве.



Американцы считают, что Россия последовательно снижает порог ядерного применения. В Вашингтоне настаивают: «Россия должна понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».



Официально Россия отрицает снижение вероятного порога ядерного применения, как и подготовку к таким боевым действиям. Но учения с отработкой действий в условиях ядерного применения – постоянный «номер программы» в боевой подготовке войск. А вот американцы в своей ядерной доктрине особо подчёркивают, что ввязываться в боевые действия в условиях применения ТЯО совершенно не планируют. Потому что к ним они сейчас не готовы. США сами заявляют, что первыми ядерное оружие не применят ни против ядерных, ни неядерных стран.



