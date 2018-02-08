Киев собрался загнать жителей Донбасса в фильтрационные лагеря

На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали организовываться фильтрационные лагеря. Они предназначены для взрослых мужчин и женщин, вызвавших подозрение у военных, узнали СМИ.

Согласно решению украинского руководства, проверке подлежит население ряда населенных пунктов. Среди них города Лисичанск, Артемовск и Северодонецк. Ожидается, что в фильтрационных мероприятиях будут задействованы боевики запрещенной в РФ организации «Правый сектор», пишет сайт телеканала «Царьград».

Ранее в четверг сообщалось, что украинские силовики приступили к грабежу населения Луганской области под видом «зачистки сепаратистов».