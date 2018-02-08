Офицеры Пентагона проверят готовность украинской армии к вторжению в Донбасс

В зону конфликта на востоке Украины прибыли с инспекцией представители Вооруженных сил США. Об этом сообщил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Данный визит преследует несколько целей, заявил Басурин на брифинге, видео которого размещено на YouTube. Так, офицеры Пентагона должны проверить готовность украинской армии к наступлению на позиции ополченцев народных республик Донбасса. Кроме того, по словам представителя ДНР, иностранные военные намерены решить проблему расхищения киевскими силовиками денег, поступающих из Соединенных Штатов.

На предыдущем брифинге Эдуард Басурин рассказал, что один из танковых батальонов противника начал готовиться к операции по окружению столицы республики.