Названы вероятные причины «скорого начала войны» между Россией и США

В сети продолжают появляться материалы, посвященные вероятному вооруженному конфликту между Россией и Соединенными Штатами. На эту тему высказываются не только специалисты, но и многочисленные «диванные эксперты».

Канал REASONS_FOR в «Яндекс. Дзен» недавно опубликовал список причин «скорой войны с США». В перечне фигурируют несколько пунктов, остановимся на трех.

1. Борьба за ресурсы



Первой в списке идет борьба за природные ресурсы. При этом сами же авторы материала называют эту версию маловероятной.

Как известно, США обладают достаточно большими собственными запасами нефти и газа. Кроме того, они активно импортируют углеводороды из соседней Канады и других стран, являющимися многолетними торговыми партнерами Вашингтона. Трудно себе представить, что американцы в обозримом будущем решат напасть на Россию ради установления контроля над сибирскими месторождениями.









2. Украинский вопрос

Составители списка пишут, что события на Украине ранее использовались Западом для предъявления Москве обвинений в «агрессии» против соседнего государства. Отмечается, что такого рода обвинения могут стать официальным обоснованием военного удара по РФ. При этом не объясняется, почему этот удар должен произойти именно сейчас, когда ситуация в Донбассе стабилизировалась.









3. Противостояние между Южной Кореей и КНДР

Обстановка на Корейском полуострове за последний год накалилась до предела. Сценарий военного столкновения между Сеулом, который поддерживают Штаты, и Пхеньяном снова стал рассматриваться аналитиками как реальный. Авторы REASONS_FOR считают, что Россия вмешается в возможный конфликт на стороне КНДР.









Данный прогноз можно отнести к разряду фантастических. Общеизвестно, что Москва не связана союзническими отношениями с северокорейским коммунистическим режимом и безоговорочно поддерживает санкции ООН, введенные против этого государства.

Значительно более вероятно то, что эскалация напряженности на Корейском полуострове приведет к конфликту между США и Китаем, который покровительствует КНДР. Этой точки зрения придерживаются многие отечественные аналитики. В частности, военный эксперт Александр Храмчихин в интервью «Звезде» предсказал, что после американского удара по Северной Корее на ее территорию войдут войска КНР.