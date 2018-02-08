За оскорбление чувств атеистов в Казахстане могут начать штрафовать

В Казахстане могут ввести административное наказание за оскорбление чувств атеистов. Согласно последней информации, соответствующую идею выдвинула рабочая группа депутатов Министерства по делам религий.

Подчеркивается, что граждане Казахстана, которые оскорбят чувства атеистов, будут обязаны выплатить штраф в размере 120 тысяч тенге, что составляет около 21 тысячи рублей, передает портал URA.RU.

Кроме того, юридическим лицам за аналогичное правонарушение придется заплатить 481 тысячу тенге – примерно 84,5 тысячи рублей. Замглавы ведомства Берик Арын отметил, что никто не имеет права оскорблять или унижать людей за то, что они верят или не верят в бога, сообщает "Русская планета".