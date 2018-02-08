Европейские эксперты рассказали, какова вероятность войны России и Запада

Авторы доклада Мюнхенской конференции по безопасности оценили вероятность начала войны между Россией и Европой. Согласно последней информации документ получил название "До края и обратно?".

Эксперты убеждены, что в последнее время возможность старта военных действий увеличивается из-за несоблюдения ряда договоренностей о контроле за вооружениями. Также, как отмечает kp.ru, ситуация на Украине является одним из ключевых вопросов, которые всерьез осложняют отношения Российской Федерации и Запада.

В докладе подчеркивается, что обстоятельства в настоящий момент действительно являются очень тяжелой и даже недоразумения могут стать причиной военного столкновения.