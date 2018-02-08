США не отправляли в ЦИК заявок о наблюдении за выборами главы России за рубежом

В ЦИК сообщили, что не получали никаких просьб от властей США о наблюдении за процессом выборов президента России за рубежом. Эту информацию в четверг предоставил член Центризбиркома Василий Лихачев.

Отмечается, что запросов к настоящему моменту ни от Госдепа, ни от Белого дома не поступало. Кроме того, просьбы также не исходили от структур, которые непосредственно отвечают за организацию проведения голосования, передает сегодня RT слова Лихачева.

Член ЦИК также подчеркнул, что сомневается в поступлении подобных просьб в сложившейся геополитической ситуации.

По его мнению, однако, американские представители будут занимать особое место в рамках избирательного процесса в регионах Российской Федерации.