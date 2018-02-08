В Китае коррупционеров отправляют за решетку, мусульман – в лагеря

Китайское правительство принялось за активную борьбу с коррупционерами, а также с мусульманами. Первых сажают в тюрьму, вторых отправляют в специальные лагеря для «перевоспитания». И если попытка искоренить взяточничество заслуживает похвалы, то преследование людей вряд ли можно считать законным. Но права человека при действующем в стране режиме никого не волнуют.

Ситуация в Поднебесной действительно напряженная: подпольные азартные игры, процветание эскорт-услуг, производство и вывоз за границу контрафактной продукции, выдача бедному населению займов под огромные проценты. Кроме того, торговля людьми, которую нередко покрывают сами чиновники. Уровень раскрываемости подобных дел очень низкий.

Нынешний лидер Китая Си Цзиньпин решил попробовать положить этому конец и объявил войну коррупции, а значит – и мафиозным группировкам, которые поддерживают тесные связи с чиновниками. При этом глава КНР считает немаловажным уничтожение взяточничества на местах. Местные власти будут охотиться за нечистыми на руку чиновниками не только в столице, но и в уездах. Стоит признать, что с момента прихода Цзиньпина к власти ему уже удалось добиться успехов в этом направлении. В этом году Китай также начал кампанию по борьбе с нищетой, нацеленную прежде всего на повышение уровня жизни сельского населения.

Параллельно китайское правительство принялось за мусульман-уйгуров. По мнению властей, они могут быть потенциальными террористами. Около 120 тысяч человек, в основном мужчин, уже согнали в так называемый политический образовательный лагерь, созданный в крупном регионе, где основной религией считается ислам. Там уйгуров заставляют петь революционные и патриотические песни, зубрить идеи Си Цзиньпина и китайский язык. Также для контроля мусульманского населения везде установлены видеокамеры, у уйгуров собирают ДНК-образцы.