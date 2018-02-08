Золотовалютные резервы Белоруссии экстремально сократились после оплаты долгов

Власти Белоруссии попали в непростое положение и были вынуждены серьезно сократить золотовалютные резервы страны. Дело в том, что страна столкнулась с необходимостью как можно скорее отдавать долги.

Отмечается, что всего лишь за январь ЗВР Белоруссии стали меньше на 11,5 процента, достигнув отметки 6,5 миллиарда долларов. Данную информацию предоставили в Национальном банке, где отметили, что в первый месяц года золотовалютные резервы сократились в общей сложности на 837,9 миллиона долларов, так как власти страны погасили задолженность по облигациям на международном финансовом рынке, передает "Независимая газета".

Интересно, что в 2017 году белорусское руководство зафиксировало рекордный рост ЗВР благодаря заемным средствам, экспорту, иностранной валюте – почти на 50 процентов.

Специалисты полагают, что в настоящий момент золотовалютный запас Белоруссии куда меньше, чем это необходимо, поскольку оптимальным был бы показатель в размере 10 миллиардов долларов.

Издание также напоминает, что за минувший год внешний госдолг страны достиг 16,7 миллиарда долларов, увеличившись на 22,6 процента.