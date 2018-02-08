Бывшая первая леди Латвии рассказала, что едва сводит концы с концами

Бывшая первая леди Латвии Даце Сейсума сделала сегодня шокирующее заявление. Женщина призналась, что после развода с экс-президентом страны Андрисом Берзиньшем едва сводит концы с концами.

Сейсума рассказала журналистам, что сейчас работает в одном из медицинских учреждений врачом-эндокринологом. Более того, ее заработки являются крайне скромными – в месяц она зарабатывает такую сумму, которую в лучшие времена могла потратить в магазине за пять минут, передает портал "Экономика сегодня".

Отметим, что Берзиньш занимал пост главы Латвии с 2011 по 2015 год. Брак супругов продлился четыре года и распался сразу после завершения президентского срока политика.