ВСУ приступили к грабежу населения Донбасса под видом «зачистки сепаратистов»

На контролируемой Киевом территории Попаснянского района Луганской области началась операция по отлову «сепаратистов». Под видом «зачистки» украинские военные грабят местное население, заявили власти ЛНР.

В сообщении, распространенном правительством республики, говорится, что силовики отнимают у жителей Донбасса продукты, личное имущество и автотранспорт, поселяются в их домах. Подобные случаи, в частности, зафиксированы в селе Катериновка, передает информационное агентство «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что украинская тяжелая артиллерия обстреляла позиции ополченцев Луганской народной республики во время визита дипломатов из США.