Степан Полторак прокомментировал заявление Игоря Тенюха, который сообщил, что решение о выводе ВСУ с территории Крыма приняли Полторак и бывший и.о. главы администрации президента Пашинский.

По словам Полторака, показания Тенюха говорят о том, что тот "был напуган" и "не понимал, где он находится", а его комментарий "вообще неадекватен", передает РИА Новости. Глава министерства обороны Украины напомнил, что никак не может быть обвинен в "сдаче Крыма", так как в момент принятия решения о выводе войск не являлся командующим Нацгвардией.

Ранее адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк на своей странице в социальной сети опубликовал копии протоколов допроса Игоря Тенюха, который на тот момент занимал должность исполняющего обязанности министра обороны Украины.