ВСУ начали готовиться к операции по окружению Донецка

Разведка ДНР выявила скрытное сосредоточение танкового батальона Вооруженных сил Украины в районе села Елизаветовка. Соответствующую информацию обнародовал заместитель главы оперативного командования республики Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге некоторое время назад появилось на YouTube. Представитель ДНР отметил, что, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ополченцев, Киев планирует использовать данный батальон для удара в направлении Иловайска с последующим окружением Донецка.

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