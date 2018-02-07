Обнародованы данные о возможной причастности США к гибели майора Филипова

Российский летчик Роман Филипов мог погибнуть в результате спецоперации, которую провели в Сирии сотрудники Центрального разведывательного управления США. Соответствующей гипотезой поделились эксперты.

Ответственность за уничтожение российского штурмовика Су-25, которым управлял майор Роман Филипов, взяли на себя сразу две организации. Это террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе запрещены в РФ) и «Джейш ан-Насер». Вероятная причастность к инциденту второго формирования, входящего в состав «Сирийской свободной армии», может свидетельствовать о том, что случившееся стало результатом спецоперации американцев. Такое предположение высказал обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.









Эксперт напомнил, что в предыдущие месяцы Соединенные Штаты передали воюющим на территории Сирии курдам большое количество оружия. Среди них противотанковые и зенитные ракетные комплексы.

Ванескегян допустил, что какое-то из курдских формирований, в свою очередь, могло поделиться частью ПЗРК с «умеренными оппозиционерами» из «Джейш ан-Насер». Между курдами и этой группировкой нет вражды – ранее они вместе сражались с запрещенной в России организацией ИГ и правительственными войсками.









Расчет Вашингтона, по мнению эксперта, заключался в том, что после гибели российского самолета отечественные ВКС начнут бомбить позиции «Джейш ан-Насер». Это дало бы американцам повод в очередной раз обвинить Москву в том, что она якобы уничтожает в Сирии не террористов, а противников президента Башара Асада. Арман Ванескегян назвал такой план многоходовкой в стиле Центрального разведывательного управления.









В пользу гипотезы о том, что уничтожение Су-25 было операцией ЦРУ, говорят кадры, снятые боевиками на месте инцидента, пишет портал topwar.ru. На видео среди разношерстно одетых экстремистов можно заметить людей, облаченных в специальную экипировку.

Российский самолет был сбит над сирийской провинцией Идлиб 3 февраля. Пилот Роман Филипов катапультировался и принял бой с бандитами, в ходе которого погиб. Военнослужащему посмертно присвоили звание Героя России.