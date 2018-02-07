Запуск в космос автомобиля Илона Маска эксперты назвали логичным шагом

Никто не сомневался, что «эпический» запуск автомобиля Илона Маска в космос удачный рекламный ход. Однако зачем именно это понадобилось основателю SpaceX и Tesla рассказал автоэксперт - главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Hешение Илона Маска запустить в космос автомобиль своей компании эксперт назвал вполне логичным шагом, поскольку любая ркеклама значительно повышает продажи продукции. «Маску это нужно вдвойне. С одной стороны, бренд Tesla очень популярен, с другой — его финансовые показатели находятся в постоянном убытке, который до сих пор не перерос в заметные прибыли. С учётом того, что в этом году в серьёзную игру вступают такие бренды, как Porsche, Jaguar со своим кроссовером, Audi и другие, становится понятно, что безраздельное господство в дорогом сегменте электромобиля Tesla прекратится», – сообщил автоэксперт журналистами RT

Серьезные игроки, вышедшие на рынок электромобилей, усиленно готовятся к завоеванию потребительской аудитории. И несмотря на то, что пока это крайне дорогой сегмент экономики, эксперты ожидают, что конкуренция может создать предпосылки для снижения цен. Поэтому акция Маска с запуском в космос своего электромобиля — это очень необычный, но вполне логичный шаг в борьбе за потребителя.

Электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и устремился к поясу астероидов.