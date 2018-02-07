В британском парламенте объяснили стремление ЕС усилить обороноспособность

В Великобритании библиотека палаты общин, которая консультирует британский парламент и проводит для политиков исследования, опубликовала доклад о перспективах объединения стран — членов Евросоюза в сфере обороны.

Согласно исследованию, идея объединения европейских стран на оборонном уровне обусловлена «усилением России, непредсказуемостью Дональда Трампа в отношении НАТО и брексит».

В документе отмечается, что Франция и Германия всегда были главными сторонниками создания оборонного союза ЕС.

Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией. Это вызвало серьёзную озабоченность в Европе. А результаты референдума в Британии за выход из ЕС ещё сильнее ударили по европейской интеграции.

В докладе палаты общин говорится, что следующим шагом сторонников идеи нового оборонного союза в Европе может стать инициатива по созданию независимого и постоянного штаба оперативного планирования ЕС, - сообщает RT.

В документе отмечено, что ЕС может взять на себя те же задачи по защите Европы, что и НАТО. ЕС в 2016 году разработал свою Глобальную стратегию по вопросам внешней политики и безопасности. В документе предлагалось усилить «стратегическую автономию» Евросоюза через углубление взаимодействия между странами-членами.



В сентябре прошлого года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал ориентировочную дату создания европейского оборонного союза: «К 2025 году нам нужен работающий Европейский оборонный союз.

В конце прошлого года совет министров утвердил создание PESCO, к которому присоединилось 25 стран— членов ЕС за исключением Мальты, Дании и Великобритании. Программа предполагает региональную военную интеграцию, планируется создание Европейского оборонного фонда для объединения инвестиций в оборонные разработки. Кроме того страны-участники обязуются увеличить военные расходы.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк усомнился в возможностях ЕС по созданию оборонного союза