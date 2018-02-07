Сенатор назвал истерией заявление Тиллерсона о вмешательстве РФ в выборы в США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов назвал истерий заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия начала вмешательство в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс.

По мнению сенатора, Тиллерсон делает заявления о вмешательстве России в выборы, хотя сам понимает - это неправда. Климов считает, что госсекретарю США не помешало бы нервы подлечить.

По мнению сенатора, "господин Тиллерсон человек достаточно умный". "Но он член политического вашингтонского клана, а «с волками жить, по-волчьи выть»", - подчеркнул сенатор в интервью RT.

Климов уверен, Тиллерсон сам так не думает, но в "США такие законы, традиции и уклады, что спокойней и рациональней выдавать себя за русофоба".

По мнению сенатора, очевидно, в США сейчас политики "живут не в ладу со своей совестью". "Американскому истеблишменту так понравилась антироссийская истерия, что они никак не могут остановиться", - подчеркнул Климов.