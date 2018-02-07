Абрамович просил вид на жительство в Швейцарии

Российский предприниматель Роман Абрамович обращался к властям Швейцарии с просьбой о предоставлении вида на жительство. Глава департамента безопасности, миграции и спорта швейцарского кантона Вале Жак де Лаваллаз подтвердил, что Абрамович обращался за видом на жительство, которое требует ежегодного обновления. Но позже прошение было отозвано.

Издание Le Matin Dimanche ранее сообщило, что Роман Абрамович в 2016 году подавал запрос о предоставлении ему вида на жительство в швейцарском кантоне Вале, но получил отказ.

Жак де Лаваллаз отметил, что если бы это прошение было удовлетворено, Абрамович получил бы вид на жительство категории В (разрешение на проживание), - сообщает РИА Новости.

По его данным, для получения данного вида на жительство в Швейцарии не требуется сдавать экзамен на знание одного из государственных языков, как при подаче документов на гражданство.

Согласно закону Швейцарии, есть несколько вариантов получения вида на жительство. Как минимум претендент должен получить у кантональных миграционных органов разрешение на работу в предварительном порядке, знать хотя бы один государственный язык, обладать способностью интегрироваться в швейцарское общество.

Состоятельные люди могут получить вид на жительство по специальной процедуре.