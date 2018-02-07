В украинской армии введут нацистское приветствие

В ВСУ будет введено приветствие украинских нацистов. Такая мера предусмотрена подготовленным правительством страны документом, который на этой неделе поступил на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Планируется, что нынешнее приветствие «Здравия желаю» будет заменено на «Слава Украине — героям слава». Военных обяжут произносить его, в частности, при вручении подразделению Боевого знамени.

Кроме того, законопроект предлагает ввести в Вооруженных силах Украины обязательные занятия, посвященные пропаганде националистических идей. Соответствующая информация оказалась в распоряжении агентства «Новороссия».