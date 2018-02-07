ДНР: ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 10 раз за сутки

Военнослужащие украинской армии 10 раз нарушали режим прекращения огня за сутки в Донбассе. Представители оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что обстрелам со стороны украинских вооруженных сил подверглись районы восьми населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.

Днем ранее оперативное командование ДНР заявило о девяти нарушениях режима прекращения огня за сутки и отметило, что по территории республики со стороны украинских силовиков было выпущено более 40 мин.

Российский эксперт высказался о боеспособности Вооруженных сил Украины. Доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров сказал, что "о бардаке в ВСУ военным специалистам известно хорошо.