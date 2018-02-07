По распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте были уничтожены все конфискованные таможней автомобили в стране. Под пресс попали дорогие иномарки.

Показательной акцией власти продемонстрировали свое отношение к коррупции и преступности и серьезность намерений в дальнейшей борьбе за снижение уровня криминала в стране. Бульдозер как консервные банки смял иномарки, превратив их в груду искореженного железа. Среди уничтоженных автомобилей были Lexus, BMW, Audi, Jaguar, Mercedes и даже Chevrolet Corvett Stingray.

Как пишет "Экономика сегодня", всего власти Филиппин превратили в металлолом около двадцати автомобилей, общая стоимость которых оценивается в 1,2 миллиона долларов. Остатки дорогих иномарок передали скупщикам лома. Всего филиппинская таможня изъяла в прошлом году автомобили на 2,93 миллиарда долларов.